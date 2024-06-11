عاجل| صدمة لـ مصطفى شوبير في الأهلي بسبب كولر

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات عودة مباريات الفريق من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة نادي فاركو المقرر لها الجمعة المقبل، ويأتي مركز حراسة المرمى على رأس أولويات كولر في الفترة المقبلة بعد عودة محمد الشناوي للمباريات من جديد بظهوره في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام فاركو

وبحسب ما علم «الوطن سبورت» من مصدر في الجهاز الفني للأهلي، فإنّ مارسيل كولر استقر على عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى في التشكيل الأساسي بعدما اعتمد طوال الشهور الماضية على مصطفى شوبير بسبب إصابة الشناوي.

وجاءت آخر مشاركات مصطفى شوبير مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنّ الجهاز الفني يستعد لإعلان عودة الشناوي لحراسة مرمى الأهلي عقب ظهوره من جديد في المباريات مع منتخب مصر.

وينوي الجهاز الفني وعلى رأسه مارسيل كولر عودة مصطفى شوبير للتدريبات من جديد عقب انتهاء معسكر المنتخب، لإبلاغه بقرار عودة الشناوي.

رسالة خاصة من كولر إلى مصطفى شوبير

وأوضح المصدر أنّ كولر سيعقد جلسة مع مصطفى شوبير لإبلاغه بالقرار ومطالبته بالظهور بشكل جيد في التدريبات تحسبًا للعودة إلى المباريات مرة أخرى في أي وقت.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره فاركو في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري.