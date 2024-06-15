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عاجل.. تفاصيل غضب كولر في الأهلي

كتب:

شادي ممدوح
03:11 م | السبت 15 يونيو 2024
كولر

كولر

حالة من الغضب سيطرت على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أنباء فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

ويأتي ذلك بعدما أنهى الأهلي اتفاقه مع زين الدين بلعيد لضمه لمدة 4 سنوات قادمة من نادي اتحاد العاصمة، إذ أبلغ مسؤولو القلعة الحمراء، كولر، يوم الإثنين الماضي بإتمام الصفقة لدعم خط دفاع الفريق، خاصة أن المدير الفني طلب دعم الدفاع بثنائي جديد خلال الميركاتو الصيفي 2024.

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