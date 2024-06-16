مؤسسة «أكشن إيد»: تزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة بسبب النزوح

قالت مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية ريهام الجعفري، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة.

وأضافت مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية، والعاملة ضد الفقر، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر كافة، داعية إلى إدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة.

وتابعت أن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا، موضحة أن 4 مخابز فقط تعمل بقطاع غزة نظرا لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المخابز المتبقية.

واستكملت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من البنية التحتية في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.