خبير: قيادات عسكرية إسرائيلية ترى أن الجيش اُستنزف في غزة دون هدف

قال إسماعيل مسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة، إن ما يجري منذ الأمس حتى الآن فى إسرائيل يمثل 3 مستويات، مشيرًا الى أن المستوى الأول هو المستوى العسكري الذى بدأ يتراجع ويعترف بشكل كبير جدًا أن استعادة الأسرى لن يحدث عن طريق العمليات العسكرية.

حراك سياسي داخل إسرائيل

وأضاف «مسلماني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوى الثاني هو المستوى السياسي، حيث أن أمس كان بمثابة فاصل في الحراك الإسرائيلي من خلال المتظاهرين الذين يدعون الآن إلى إسقاط نتنياهو والإطاحة به فورًا أو الانتخابات أو الذهاب الى صفقة تبادل.

وتابع: «المستوى الثالث الذى بدأنا نشاهده وهو حراك القيادات السياسية الذين سيتوجهون بشكل منظم لقيادة الشارع الإسرائيلي، خاصة بعد مقتل 8 جنود».

وذكر «مسلماني»، أن هناك أصوات بدأت تتعالى داخل الجيش الإسرائيلي من ضباط واحتياط وقيادات يتحدثون بشكل واقعي عن أن الجيش اُستنزف دون أن يكون هناك هدف سياسي