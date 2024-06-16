«الصحة»: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألف حاج في مكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا، عبر 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تحويل 1110 حالات مرضية للمستشفيات السعودية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تحويل 1110 حالات مرضية للمستشفيات السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث غادروا جميعًا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، عدا 23 حالة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع جميع المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

فرق البعثة الطبية

وأضاف «رشيد» أنّ فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، منوها بأنّ بعثة الحجاج المصريين الحاصلين على تأشيرات للحج، لا تضم أطفال بين أفرادها.