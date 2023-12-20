«الصحة العالمية»: تفشي أمراض معدية بين مليوني نازح في غزة و«الوضع مرعب»

قال الدكتور أحمد المنظري مدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة أوشكت على الانهيار، مشيرًا إلى أن الوضع مرعب هناك، في ظل تقارير تصل المنظمة بخصوص بدء انتشار مجموعة من الأمراض المعدية بين مليوني نازح في القطاع.

أضاف «المنظري»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك 150 ألف حالة إصابة بالتهابات رئوية معظمها بين الأطفال، و110 آلاف حالة إسهال حاد مجموعة منها مخلوط بالدم، وهناك ما يقارب 3500 آلاف حالة التهاب كبدي ناتجة عن استخدام مياه غير نظيفة، و145 ألف حالة التهاب جلدي، إضافة إلى 20 ألف حالة قمل ومجموعة من الالتهابات البكتيرية الجلدية التي تصيب الأطفال».

وتابع: «إن كانت هناك منظومة صحية تتعامل مع هذه الأمراض فلا نقلق منها ولا تعتبر أوبئة، لكن بوضع غزة ووجود مليوني نازح قد نطلق عليها أوبئة، وهناك مجاعة حقيقية لعموم قطاع غزة مثل الأطفال وكبار السن والحوامل والنساء المرضعات وهذا يؤثر على مقدرة هؤلاء الأطفال بخصوص المناعة ومجابهة هذه الأمراض، وبالتالي، وارد أن يكون هناك وباء في قطاع غزة من مختلف الأمراض».