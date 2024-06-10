رئيس بعثة الحج السياحي تتفقد مقار إقامة الحجج وتؤكد راحة وسلامة الجميع

قالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي إنَّ لجان وزارة السياحة بالأراضي المقدسة واصلت عملها في استقبال حجاج السياحة القادمين إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أنَّ تلك اللجان انتشرت بين مقار إقامة الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمطارات السعودية والمنافذ البرية خاصة منفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن.

التواصل على مدار الساعة

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحي خلال تفقدها عدد من الفنادق التي يقيم بها حجاج السياحة، أنّها طلبت من أعضاء اللجنة التواجد المستمر على مدار اليوم بين الحجاج والتواصل على مدار الساعة مع جميع مشرفي شركات السياحة، لتنسيق الاستعدادات لانتقال حجاج السياحة من المدينة الي مكة المكرمة استعدادًا لأداء الحج.

وشددت على أنَّ كل لجان الوزارة المنتشرة بالأراضي المقدسة على اتصال دائم مع اللجنة الرئيسية بمكة المكرمة لمتابعة أحوال كل الحجاج على مدار الساعة وحتى اكتمال وصولهم مكة المكرمة، مشيدة بالتعاون التام والمثمر بين البعثات النوعية الـ3 للحج المصري «القرعة والسياحة والتضامن» لإنجاح الموسم والعمل علي خدمة جميع الحجاج المصريين.

بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة لم تتلق أي شكاوى

ومن جهته، أشار أحمد صلاح رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة إلى أنَّ مفتشي الوزارة يتابعون أحوال حجاج السياحة يوميًا من خلال جولاتهم على الفنادق المختلفة التي يقيمون بها في المدينة المنورة، لافتًا إلى أنّه لم يتم تسجيل أي مخالفات حتى الآن، وأن بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة لم تتلق أي شكاوى من الحجاج .

وأشار إلى أنَّ البعثة حريصة أيضًا على متابعة الحالة الصحية للحجاج و حتى صباح أمس تم تسجيل حالة مرضية واحدة بين حجاج السياحة، وتمّ خروجها من المستشفى في نفس اليوم، لافتًا إلى أنَّه لا توجد أي أمراض وبائية أو معدية بين حجاج السياحة.