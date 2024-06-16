جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن هدنة عيد الأضحى المؤقتة في غزة
كتب:
محمد عبدالعزيز
12:59 م | الأحد 16 يونيو 2024
الأوضاع في قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هدنة في الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، ووقف العمليات العسكرية جنوبي القطاع بشكل تكتيكي في بعض أجزاء من القطاع، ثم تراجع معلنًا استمرار العمليات العسكرية.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي بثته إذاعة الجيش «جالي تساهال»، أن تعليق الأنشطة العسكرية يأتي لإدخال أغراض إنسانية من كرم أبو سالم بشارع صلاح الدين وشماله بين الساعة الثامنة من صباح اليوم حتى السابعة مساءً، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى.
لا وقف للعمليات العسكرية جنوبي غزة
وأوضح البيان أنه لا وقف للعمليات العسكرية جنوبي القطاع وأن القتال مستمر برفح الفلسطينية، وطريق المساعدات سيكون مفتوحًا خلال النهار فقط لمرور المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه لم يتم عرض الهدنة على مجلس الوزراء.