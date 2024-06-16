جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن هدنة عيد الأضحى المؤقتة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هدنة في الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، ووقف العمليات العسكرية جنوبي القطاع بشكل تكتيكي في بعض أجزاء من القطاع، ثم تراجع معلنًا استمرار العمليات العسكرية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي بثته إذاعة الجيش «جالي تساهال»، أن تعليق الأنشطة العسكرية يأتي لإدخال أغراض إنسانية من كرم أبو سالم بشارع صلاح الدين وشماله بين الساعة الثامنة من صباح اليوم حتى السابعة مساءً، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى.

لا وقف للعمليات العسكرية جنوبي غزة

وأوضح البيان أنه لا وقف للعمليات العسكرية جنوبي القطاع وأن القتال مستمر برفح الفلسطينية، وطريق المساعدات سيكون مفتوحًا خلال النهار فقط لمرور المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه لم يتم عرض الهدنة على مجلس الوزراء.