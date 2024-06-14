قصف مستمر وانتشار للأمراض الخطيرة.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في خان يونس، إنه يستمع إلى دوي انفجارات ناجمة عن تساقط القذائف المدفعية تجاه المناطق الشرقية لمدينتي رفح الفلسطينية وخان يونس جنوب قطاع غزة، موضحا أن هذه القذائف تنهال بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأن الخطورة تكمن في أنها تتساقط بشكل عشوائي، محدثة دمار كبير في المنازل والمباني والبنى التحتية.

إطلاق نار على المناطق الغربية من رفح الفلسطينية

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن المناطق الغربية من رفح الفلسطينية لا تزال تشهد إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه الشريط الساحلي المكتظ بالنازحين الفلسطينيين، وأيضا تجاه الصيادين الفلسطينيين الذين حاولوا الدخول للبحر، فيما أطلقت هذه الزوارق نيرانها بشكل مباشر باتجاههم، لتمنعهم من دخول البحر.

النازحون يواجهون أوضاعا صعبة في المواصي

ولفت إلى أن منطقة المواصي مكتظة بالنازحين، ولا تستطيع استيعاب المزيد من الأعداد، خاصة أنها منطقة زراعية وليست حضرية، ولا تستطيع تقديم الخدمات، ويعيشون أوضاع إنسانية صعبة نتيجة فقدانهم القدرة على امتلاك قوت يومهم والمياه الصالحة للشرب وانتشار الأمراض في صفوفهم، لتكدس أكوام كبيرة من القمامة ومياه الصرف الصحي، ما زاد من انتشار الأمراض الخطيرة في صفوفهم.