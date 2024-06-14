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«يونيسيف»: آلاف الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية

كتب:

شريف سليمان
12:11 م | الجمعة 14 يونيو 2024
يونيسيف

يونيسيف

دعا كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إلى ضرورة وقف إطلاق في قطاع غزة حتى تتمكن المنظمات الأممية من إيصال المساعدات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل.

وقال: «آلاف الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية، وشبح المجاعة يلوح في الأفق بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني السيئ».

صدمة نفسية كبرى لـ600 ألف طفل في غزة

وأضاف: «ننسق مع المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة لإدخال مزيد من المساعدات، ونواجه عوائق كبيرة في إدخال المساعدات إلى القطاع».

وتابع: «ما يجري في قطاع غزة يمثل صدمة نفسية كبرى لنحو 600 ألف طفل، ويجب أن يكون هناك استجابة حقيقية تدفع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار في القطاع».

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بقلم شريف سليمان