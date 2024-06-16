«الصناعات الهندسية»: تكوين كادر نقابي قادر على دفع عجلة التنمية

يعد قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التى تتداخل بصورة كبيرة مع باقى القطاعات الصناعية الأخرى بالشكل الذى يجعله أكبر قاعدة خدمية لغيره من القطاعات لما يتيحه من خدمات واسعة فيما يخص الصيانة وقطع الغيار، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا والقيمة التنافسية، إلى جانب قدرته على تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها من قبَل القطاع الحكومى، لذلك كان الاهتمام بالتدريب المهنى لعمال هذا القطاع دستور عمل النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسة، إذ أولت النقابة اهتماماً كبيراً بتدريب وتثقيف العمال والكوادر النقابية.

وقال عبدالرحمن عبدالغنى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية، إن النقابة تعطى اهتماماً كبيراً لتدريب وتثقيف كوادرها النقابية وقواعدها العمالية بالشركات والمصانع التابعة لها وتثقيفهم بالقوانين ذات الصلة بما يعزز من قدرات العامل ويعود بالنفع على عملية الإنتاج، بالإضافة إلى أن تدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية على مواكبة العصر أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وما له من تأثير على أدائه وإنتاجه، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وأضاف لـ«الوطن» أن تدريب وتثقيف العمال مهمة كبيرة، لأنها تؤثر على مستوى الإنتاج وتخرج عمالة على مستوى عالٍ، ما ينعكس على سوق العمل، كما أن تثقيف العاملين وأعضاء التنظيم النقابى يحتل مساحة كبيرة من أنشطة النقابة العامة.يمثل قطاع البناء والأخشاب فئة كبيرة من العاملين فى الدولة، لأنه واسع ويدخل فى زوايا كثيرة من القطاعات الأخرى، لذلك كان واجباً على نقابة العاملين فى البناء والأخشاب أن تقوم على تدريبهم وتوفر لهم دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على التميز فى أماكن عملهم، بالتدريب والتثقيف بصورة مستمرة.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن النقابة تولى تدريب العمال أهمية كبيرة، لأننا ندرك أهمية توفير عمالة على مستوى عالٍ لسوق العمل لتأثيره على عجلة الإنتاج، لذلك تم تجهيز مركز التدريب المهنى بقاعات للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية والتسويق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وموصلة بشبكة الإنترنت، وأيضاً بها وسائل الإيضاح وجميع مساعدات العملية التدريبية وكل مستلزمات الدراسة النظرية.

وأكد «الجمل» السعى فى مركز التدريب المهنى المتطور منذ نشأته إلى تقديم خدمة متميزة رفيعة المستوى لكل المتعاملين معه، حيث يقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع متطلبات سوق التشييد والبناء والصناعى والفنى، ويحقق للمتدربين بالمركز نقلة كبيرة وفريدة من نوعها فى عملهم تساعدهم على التميز والتفوق والنجاح الدائم، وأن النقابة من خلال مركز التدريب توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية التى تخدم العاملين فى مجالات التشييد والبناء