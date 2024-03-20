«الصناعات الهندسية» تكرم عددا من رموز الصناعة المصرية

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس، حفل تكريم لعدد من رموز القطاع، خلال حفل إفطارها السنوي الذي نظمته الغرفة، بحضور كوكبة من رجال الصناعة ورؤساء كل من الرقابة العامة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وممثلي التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

تسليم الدروع وتكريم عدد من رموز الصناعة المصرية

وسلم الدروع لعدد من رموز الصناعة المصرية، محمد المهندس رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عمرو أبوفريخة ومحمد العايدي وشيماء عليبة ورشا الكردي، وقدم الحفل كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفةـ وكرم شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ابرز مصدري القطاعات الهندسية.

وشمل التكريم كلا من محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة إس أي وايرنج سيستمز ايجيبت المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات، والمهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة لورد انترناشيونال لصناعة الشفرات وماكينات الحلاقة، والمهندس محمد عبد المنعم عبد القوي رئيس شركة الكونترول الصناعي للصناعات الهندسية، والمهندس بهاء العادلي رئيس شركة يونس ستار لحلول الإضاءة الموفرة والمهندس جورج سريال مدير مبيعات التصدير بشركة صناعة سائل النقل mcv.