صادرات الصناعات الهندسية تسجل ارتفاعا قياسيا بـ459 مليون دولار في فبراير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل أعلى رقم شهري في تاريخ الصادرات، إذ بلغت 459 مليون دولار مقارنة بـ345 مليون دولار في فبراير 2023، بنسبة ارتفاع 33%.

وخلال تقرير شهري كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع إجمالي الصادرات خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 29%، إذ بلغت 802.6 مليون دولار، مقابل 622.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.

أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024

وذكر المجلس أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نهاية فبراير، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، منها الكابلات حققت نمو بنسبة 45%، ومكونات السيارات ارتفعت 65%، والأجهزة المنزلية حققت ارتفاع بنسبة 18%، ثم وسائل النقل حققت قفزة بنسبة 194%، كما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 38% والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 171% والشفرات 60%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها من أوروبا (تركيا - المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا- التشيك - جورجيا - ليتوانيا - إيطاليا - إسبانيا)، ومن آسيا (السعودية – الامارات - العراق- الأردن)، وفي أفريقيا (ليبيا - كينيا - نيجيريا - تونس - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - أوغندا - الكونغو كينشاسا).

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال فبراير 2024 لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023، بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

وأشارت إلي أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية، والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة، التي تساهم بقوة في توفير الوظائف، وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت حلمي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 %، اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.