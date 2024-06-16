«التضامن»: مصر الأولى عربيا وإفريقيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنّ الدولة المصرية بدأت إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية بإطار تشريعي ودستوري غير مسبوق في تاريخها، وأسهم في تحقيق هذه الغايات وعي القيادة السياسية التي دعمت هذه الإجراءات والاتجاهات، وتحملت مسؤولياتها بكل شجاعة تجاه الشعب المصري، والعمل على تحقيق تطلعاته.

أكثر الدول إنفاقًا على الحماية الاجتماعية

وأضاف «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي جعلتها تنجح في تحقيق مركزًا متقدمًا، وأصبحت ضمن من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، والأولى عربيًا وإفريقيًا، وهي في ذلك تقع في نفس المرتبة مع الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، ومتقدمة على دول كبرى أخرى في مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.

حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر يوم السبت 2 مارس الماضي، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية؛ للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، والتي يستفيد منها نحو 37 مليون مواطن.

وأكد أن قرارات الرئيس استفاد منها 4.5 مليون مواطن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، ما يعادل نحو 22.7 مليون مواطن حتى الآن.