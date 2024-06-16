عبد الحليم قنديل لـ«الشاهد»: أنا ابن فلاحين فقراء وهذا شرف وتاج على رأسي

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، على المرء أن يدفع ضرائبه على الدوام، لا شيء بالمجان، وأنا ابن فلاحين من قرية المنصورة، من الفلاحين الفقراء، وهذا اعتبره شرف وتاج على رأسي، فهؤلاء الفلاحين عملوا لآخر نفس من أجل إنجاح 7 أبناء، من كافة نواحي الحياة، من تعليم وصحة وتربية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: أن نشأته في المنصورة لأسرة تندرج تحت الفلاحين، ظل يعمل حتى نهاية الثانوية العامة وهو يعمل في الأرض يزرع ويحصد، وغيرها من أعمال الفلاحة.

وتابع:«أنه من مواليد عام 1955، فلم يصلنا أي شيء من مكاسب ثورة 1952، بمعني أننا لم ندخل استصلاح زراعي ولم نحصل على أي أراضي زراعية، فالوضع المصري قبل عام 1952 غير بعد الثورة، حيث كان 85% من الشعب تحت خط الفقر».

ونوه، بأن النشأه القاسية نسبيًا، لا تضاهي ما حدث لي عندما جئت للقاهرة، حيث عانيت أشد المعاناة، على سبيل المثال عملية الخطف في عام 2004، أو مطاردات في العمل من جريدة إلي جريدة.