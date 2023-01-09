عبد الحليم قنديل لـ«لما جبريل»: جرائم انتحال الصفة تهدد المواطن والمجتمع

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن هناك شخصا انتحل صفة ضابط شرطة لمدة 32 عاما وتم نشر قصته وهو في سن الـ 65 عاما أي قضي عمره كاملا وهو منتحل هذه الصفة والجميع من حوله يصدقونه.

وأضاف «قنديل»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه لا يمكن عزل ظاهرة انتحال الصفة المعينة في قانون العقوبات والمحدد لها عقوبات هزلية في حال ثبوت الجريمة، مشيرا إلى أن العقوبات تكون دائما غرامة 200 جنيه وحبس 3 أشهر وهذا بالتقريب.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن الأمن يضبط 10% من جرائم انتحال الصفة بسبب أن هناك شيوعا لهذه الجرائم في المجتمعات، موضحا أن هناك ظاهرة أيضا ظاهرة منتشرة مثل انتحال الصفة وهي «ظاهرة المستريح».

وأكد أن ظاهرة منتحلي الصفة في تكاثر، لافتا: «الملاحظ في الظاهرة خلال السنوات الأخيرة أنها ذات انتشار أفقي ورأسي».

وواصل: «انتحال صفة ظابط أو قاضي كان موجودا إضافة إلى انتحال صفة كبار المسؤولين باختلاف مستوياتهم».

جرائم النصب تهدد المواطن

وأشار الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل: «جرائم النصب بها طماع ونصاب، لكن النصاب يتمتع بدرجة من الخبرة والذكاء والمقدرة على التقمص والتمثيل»، موضحا: «ظاهرة انتحال شخصية كبار المسؤولين تهدد المواطن والمجتمع».