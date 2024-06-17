خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى لـ662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد دانيال هانجارى، ارتفاع أعداد القتلى في صفوت الجنود الإسرائيليين إلى 662 قتيلا، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي وبدء عملية طوفان الأقصى، منهم 312 في غزة منذ بدء عملية التوغل البري في 27 أكتوبر 2023، فيما طالب آلاف الجنود الحصول على مساعدة نفسيه وفق ما نقلت قناة «القاهرة الاخبارية».

مقتل 12 جنديا خلال يومين فقط

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد تم تشييع اليوم نحو 12 جنازة عسكرية، لعدد من الجنود الذين قتلوا خلال الاشتباكات التي تدور حاليًا في قطاع غزة فيما قتل 3 جنود آخرين في اشتباكات أمس في غزة، ومات رابع متأثرًا بإصابته منذ عدة أسابيع.

وأضافت أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا تزال تحقق في كارثة تفجير الفصائل في غزة لناقلة الجنود التي أدت إلى مقتل 8 عسكريين بشكل بشع أدي إلى عدم القدرة على التعرف على جثثهم بالطرق التقليدية، وتم تشييع جنازتهم اليوم.

وتابع أن جيش الاحتلال يتعلم من أخطائه ولا يكررها مرة أخرى، موضحًا أن الجيش يعيد حساباته فيما يتعلق بناقلات الجنود التي تحمل متفجرات في مناطق الاشتباكات وفي هذا الصدد، فأنه يبحثون إيقاء المتفجرات بعيدة عن الجنود حتى لا يؤدى أي هجوم إلى نتائج كارثية.

آلاف الجنود يطلبون الحصول على مساعدة نفسية

وفي نفس الاتجاه كشفت صحيفة جيزواليم بوست العبرية، أن أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي من قوات الاحتلال سواء الأساسيين أو الاحتياط يطالبون بالحصول على خدمات الصحة العقلية، بسبب إصابتهم باضطرابات نفسية وأعراض اكتئاب حادة بسبب المعارك الضارية التي يخضونها مع الفصائل في قطاع غزة.