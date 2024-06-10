غليان في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ضابط ينهي حياته وتحرك مفاجئ ضد نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حالة من الاضطراب يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد الإعلان إن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أنهى حياته، بسبب استدعائه للمرة الثانية لأداء الخدمة العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وقد تم تشخيص حالته بأنه اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب التجارب الصعبة التي خاضها في قطاع غزة، مما آثار مخاوف من انتشار الأزمات النفسية بين صفوف الجنود في قطاع غزة.

استقالة قائد فرقة غزة

وأعلن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال العميد أفي روزنفيلد استقالته أمس، بسبب فشله في أداء مهامه العملية في حماية آلاف من سكان كيبوتس نير عوز أو المتواجدين في مهرجان الألوان، خلال اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبلغ قيادته باستقالته بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتقاعد من عمله في وقت قريب، ويتوقع أن يحل محله العميد باراك حرام لكن تم تأجيل تنفيذ القرار بسبب اتهام الأخير بقتل 13 إسرائيليا عندما أمر المدفعية بإطلاق القذائف على منزل في كيبوتس نير عوز لاعتقاده أن المدنيين تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية.

مقتل 6 وجرح أكثر من 7 في عملية إنقاذ المحتجزين

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة الذين كانوا متواجدين في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 6 من جنود الاحتلال وإصابة ما لا يقل عن 7 آخرين بينهم جنود أمريكان.

وقال ناحوم برنياع المحلل السياسي الإسرائيلي في تقرير تحليلي نشر بصحيفة يديعوت إحرونوت العبرية إن عملية انقاذ المحتجزين التي نُفذت بالأمس لم تحل أي واحدة من المشكلات التي تتعامل معها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواجه أزمة في شمال الأراضي المحتلة؛ ولا تزال أزمة غزة مستمرة، ولا باقي الأزمات التي تهدد إسرائيل على الجبهة الدولية.

وأكد أن رغم كل تلك الأزمات لا تزال الحكومة في تكرار أخطائها، بل وتزيدها، وطالب بأتباع نصيحة دنيس هيلي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في بريطانيا: «عندما تكون في حفرة، توقّف عن الحفر».

ضابط ينهي حياته بعد استدعائه لرفح الفلسطينية

وكشفت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، أن الجندي في الاحتياط إليران مزراحي أنهى حياته يوم الجمعة الماضية، بعد أن مر بتجارب صعبة خلال عمل عسكري طويل في قطاع غزة، وتم تسريحه.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن مزراحي كان يعاني مشاكل نفسية وأعراض اكتئاب حادة، وتم تشخيص حالته بكرب ما بعد الصدمة، وقد زادت حالته سوءً بعد أن تم استدعاؤه بموجب الأمر رقم 8 مرة أخرى إلى الاحتياط في رفح الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة أن الجندي لم يتحمل الذهاب إلى الخدمة مرة أخرى في القطاع، لذلك أقدم على إنهاء حياته يوم الجمعة الماضية.

رفض حضور السياسيين لجنازة قائد عملية إنقاذ المحتجزين

وبعد أن كشف جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية «آريون» في مخيم النصيرات وأنقذت 4 محتجزين إسرائيليين في مقابل مقتل كبير المفتشين أرنون زامورا، قائد فرقة في وحدة اليمام في الشرطة الإسرائيلية.

ويوم الأحد الماضي، أعلن عدد من السياسيين والوزراء حضور جنازة أرنون وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، لكن أسرة القتيل رفضت حضور السياسيين والوزراء للجنازة، ومنعت دخولهم.