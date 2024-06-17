«يونيو» أسود على جيش الاحتلال الإسرائيلي.. قتلى بالجملة على جبهتي غزة ولبنان

بعد مرور يومين على انتصاف شهر يونيو الجاري، ودخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها التاسع، سجل جيش الاحتلال خسائر جديدة يرصدها التقرير التالي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة «إسرائيل اليوم» وبيانات صادرة عن الفصائل الفلسطينية بحسب «تلفزيون فلسطين»، فإن يوم 5 يونيو شهد مقتل جندي في هجوم بمسّيرة أطلقها حزب الله اللبناني على تجمع جنود في حرفيش، وفي يوم 6 يونيو قتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط في رفح الفلسطينية وفي 8 يونيو تقل ضابط خلال عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة من مخيم النصيرات.

قتلى بالجملة

وفي شهر يونيو، قُتل 4 جنوب وأصيب 6 آخرين بينهم ضابط في كمين مفخخ نصبته المقاومة وسط رفح، وفي اليوم الحادي عشر من الشهر أصيب 10 آخرين، بينما شهد اليوم التالي 29 إصابة.

قذائف من لبنان

وفي 13 يونيو أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر قصف بقذيفة صاروخية من لبنان، بالإضافة لإصابة 11 عسكريًا في غزة، وفي اليوم التالي أصيب 10 جنود آخرين.

تفجيرات تطول الجنود الإسرائيليين

أما في 15 يونيو قُتل جندي متأثرا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن مقتل جنديين في تفجير دبابة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل 8 في تفجير ناقلة جند مدرعة في رفح الفلسطينية، وأمس 16 يونيو أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي خلال المعارك في رفح الفلسطينية.