نتنياهو يعلق على الهدنة المؤقتة في رفح الفلسطينية.. ماذا قال؟

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علمه بالهدنة المؤقتة التي أعلنها الجيش في منطقة رفح الفلسطينية، مؤكدا عدم إشعار المستوى السياسي بذلك، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

الهدنة المعلنة في رفح الفلسطينية

قال نتنياهو، إنه لم يطلع على الهدنة المعلنة في رفح الفلسطينية، مشددا على أنها لن تتم، ودعا إلى التحقيق في كيفية إعلان الهدنة دون التنسيق مع المستوى السياسي، مهددا إذا كان أحدهم خطر بباله، أعد بأنه سيتم إيقاف ذلك.

نتنياهو يهاجم جانتس

كانت قناة «القاهرة الإخبارية»، كشفت عن تصريحاتٍ نقلتها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، تُفيد بأن نتنياهو هاجم وزير الدفاع بيني جانتس، ورئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت خلال جلسة حكومية، مُتهمًا إيّاهما بالسعي لتغيير أهداف الحرب.

ورفض نتنياهو «الهدنة التكتيكية» المُعلنة في جنوبي قطاع غزة، مشددا على عدم تنسيقه معها، مؤكدا: «لن يتم التنسيق معي ولن يكون، وهذا لن يحدث».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، هدنة تكتيكية مؤقتة في أنشطته العسكرية، خلال ساعات محددة من النهار في قسم من جنوب قطاع غزة، تهدف هذه الهدنة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.