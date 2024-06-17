نجل نتنياهو يُلمح لـ «مؤامرة وخيانة» في 7 أكتوبر

نشر نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) مساء الأحد يلمح فيه إلى «نظرية الخيانة»، التي تتحدث عن خيانة مزعومة من داخل المؤسسة الأمنية هي التي أدت إلى الفشل يوم 7 أكتوبر - عملية طوفان الأقصى - .

تساؤلات وإجابات مبهمة وحقائق مخفية

ونشر يائير، في منشوره خبر من صحيفة «معاريف» الإسرائيلية يتحدث عن قرار المحكمة العليا بتجميد انتقادات الجيش الإسرائيلي والشاباك بخصوص 7 أكتوبر، وطرح التقرير تساؤلا عن الشيء الذي يحاول بعض قادة إسرائيل إخفاءه وعن سبب الخوف المنتشر بين بعض القادة الإسرائيليين، منتقدة في الوقت نفسه عدم وصول التحقيقات إلى شيء مع المطالبة بأن تتولى جهات خارجية ومستقلة التحقيق وهو ما لم يحدث حتى الآن وسط تساؤلات وإجابات مبهمة عن أحاديث نتنياهو ليلة 7 أكتوبر.

وعلق يائير نتنياهو على منصة «إكس /تويتر سابقا»، فجر الاثنين، متسائلا: «ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من أن تتحقق جهات خارجية ومستقلة في ما حدث؟ ولم يتم تلقي أي رد حتى الآن».

تخبط قانوني في إسرائيل

وسابقا، أمرت محكمة العدل العليا الليلة الماضية بتجميد التدقيق الذي يجريه مراقب الدولة في جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك فيما يتعلق بأحداث شيفع في أكتوبر على الفور، وسيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع التي ستعقد خلال شهر يوليو، على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت سابقًا تجميد تدقيق مدقق الحسابات، لكن الجيش الإسرائيلي والشاباك لم يتعاونا معه، رغم أحكام القانون.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ 255 على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها الثامن حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.