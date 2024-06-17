«التضامن»: توزيع لحوم وأموال بدل ملابس العيد في المحافظات

أطلقت مديريات التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لدعم الفئات الأولى بالرعاية، بجانب توزيع هدايا على المواطنين والأطفال بالمساجد والساحات وعيديات وملابس جديدة لكافة دور الرعاية، مؤكدة متابعة توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج -وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك.

خطة ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم

ووجهت مديريات التضامن مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص الغير قادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة وحوكمة عملية التوزيع، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

توزيع بدل ملابس العيد

وفي مديرية التضامن بالدقهلية، تابع الدكتور وائل عبدالعزيزمدير تضامن الدقهلية تسليم مبلغ 850 ألف جنيه بدل ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية بما فيهم الأقباط، كما وجه جمعية بصمة خير بنبروة المسند إليها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه وهي احدي المؤسسات العقابية بتسليم كافة الأولاد ملابس جديدة وتوزيع العيديات عليهم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تفعيل مبادرة «لحد الباب»

وتم مع تفعيل مبادرة «لحد الباب» التي أطلقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عام 2021.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ إدارة الضمان والإغاثة والهلال الأحمر برفع درجة الاستعداد لفرق الإغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذلك فريق التدخل السريع المحلي. كما وجه مكتب الحج الإداري بالمديرية بالتواصل المستمر على مدار الساعة مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة وجمعوا الحصى، ثم التحرك إلى منى ومن ثم إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، والتي تمت بنجاح تنفيذًا لتوجيهات أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وفي مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تم توزيع هدايا على دور الأيتام، والتي تم التأكد من تقديمها جميع الخدمات المتميزة.