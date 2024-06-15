«التضامن» تعلن صعود حجاج الجمعيات الأهلية 2024 جبل الرحمة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لصعود حجاج الجمعيات الأهلية 2024 جبل الرحمة، مدونة: «حجاجنا يصعدون جبل الرحمة وينالون شرف الزمان والمكان لتأدية الركن الأعظم في يوم عرفات».

نقل الحجاج إلى مزدلفة

وقامت بعثة حج الجمعيات الأهلية بنقل الحجاج عقب غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويقومون بجمع الحصى لرمي الجمرات بمشعر منى.

حج الجمعيات الأهلية

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن حجاج بيت الله الحرام يؤدون المناسك بروح معنوية مرتفعة، ومع غروب شمس يوم عرفات نفروا بنجاح إلى مزدلفة للمكوث بها حتى منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن أعضاء البعثة يبذلون قصارى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية وتقديم كل الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.