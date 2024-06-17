الحالة الصحية لـ أسماء الأسد بعد إصابتها بالسرطان.. ماذا قال الرئيس السوري؟

قلق وخوف وألم وترقب لما هو آت، مشاعر متناقضة تعيشها أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد منذ ما يقرب من شهر، بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم للمرة الثانية، ففي 2019 كشفت أنها هزمت المرض اللعين لكنها لم تتوقع أنّ يعود إليها مجددًا بهذه السرعة، لتضطر إلى خوض نفس المعركة التي مرت بها منذ 5 سنوات، وسط رغبة كثيرين في معرفة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

الرئيس السوري بشار الأسد، علق لأول مرة على الحالة الصحية لزوجته السيدة الأولى أسماء الأولى بعد إصابتها بالسرطان، مؤكدا أنّ المرض الذي أصابها شرسا وعلاجه صعبًا، مضيفًا أنّ الإنسان في بعض الأحيان قد يطرح تساؤلًا على نفسه عند إصابته بمرض خطير، ليقول: «ما حكمة رب العالمين من الأمر؟»، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وتابع «الأسد» ردًا على السؤال الذي يراود كثيرون عند المرور بالمحن، أنه إذا قارن الإنسان نفسه بمصائب غيره فقد تهون عليه: «إذا نظرت للعائلات السورية خلال الحرب، فالعديد منها وضعها أصعب بكثير، سواء بمرض أو فقدان أحد أفرادها».

في أول تعليق له بعد تشخيصها للمرة الثانية بالسرطان .. الرئيس السوري #بشار_الأسد يتحدث عن "الحكمة" من إصابة زوجته#العربية #سوريا #أسماء_الأسد pic.twitter.com/k0dA6bsIGO — العربية (@AlArabiya) June 17, 2024

إصابة أسماء الأسد بالسرطان

وكانت السيدة السورية الأولى قد ظهرت في أواخر الشهر الماضي، من مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مطمئنة السوريين حول وضعها، موضحة أنها تلقت رسائل كثيرة منذ إعلان خبر إصابتها بالمرض، موجهة رسالة شكر للجميع، ومؤكدة أنها ستقاوم المرض بعزيمة وإصرار.

ويعد سرطان الدم من أنواع السرطانات الأكثر شراسة، فهو يحدث نتيجة وجود خلايا خبيثة في الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي ويُعرف بـ«لوكيميا» أو «ابيضاض الدم أو سرطان الدم»، ويكون أكثر شيوعًا بين الأطفال في حين تصيب أشكال أخرى منه البالغين، وفقًا لموقع «مايو كلينك».

أعراض مرض سرطان الدم

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بسرطان الدم، ومنها الحمى والقشعريرة والإرهاق المستمر والضعف والعدوى المتكررة وفقدان الوزن غير المبرر، فضلًا عن تضخم العقد اللمفية والكبد والطحال أيضًا، وسهولة النزيف أو الكدمات، ونزيف الأنف المتكرر وألم في العظم أو ألم عند اللمس.