خطأ شائع عند شوي اللحوم على الفحم.. يسبب السرطان

شوي اللحوم إحدى الطرق للحصول على أشهى طعم، إذ يفضل الأشخاص تناولها في المطاعم بسبب مذاقها اللذيذ، ومع ذلك، هناك خطأ شائع يرتكبه الكثيرون، والذي يعطي نكهة مميزة للحم، لكنه قد يسبب بعض الأمراض. فما هو؟

عادة خاطئة عند شوي اللحوم

الفحم أحد أشهر الطرق المستخدمة لشوي اللحوم، إلا أنه ربما يتسبب في الإصابة بالسرطان، وفقًا لما أشار إليه المعهد القومي للتغذية، لذا أطلق تحذيرًا بشأن هذا الأمر نظرًا لخطورته، ويعود ذلك لوضع اللحوم مباشرة على الفحم، مما يؤدي إلى احتكاكها معه وإنتاج بعض المواد الكيميائية التي تسبب الإصابة بالسرطان.

طرق مختلفة لشوي اللحم

تتعدد طرق شوي اللحم بخلاف الفحم، فتوجد العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك الاطلاع عليها في السطور التالية:

شوي اللحم باستخدام الفرن

يعد الفرن من أسهل الطرق المستخدمة لشوي اللحم، للحصول على نكهة لذيذة، إلى جانب الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

المقلاة الساخنة

يمكن وضع اللحوم على مقلاة ساخنة وشعلة نار عالية، للحصول على اللون البني والحواف المقرمشة التي تضفي عليها مذاقًا لذيذًا.

المقلاة الهوائية

واحدة من الطرق المستخدمة والأكثر شيوعًا لشوي اللحوم، والحصول على مذاق لذيذ، هي عبر تسخين المقلاة الهوائية على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ووضع شرائح اللحم في منتصف سلة المقلاة الهوائية والعمل عليها حتى تنضج تمامًا، ويفضل عدم فتح الغطاء في أثناء عملية الشوي، إلا مرة واحدة للتأكد من عملية النضج وتقليب القطع على الجانب الآخر.