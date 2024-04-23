بعد وفاة السينارست تامر عبد الحميد بالمرض الشرس.. كيف نكتشف الإصابة بالـ«لوكيميا»

أعمال فنية متنوعة ما بين أفلام ومسلسلات وسيت كوم، نجح في تقديمها السينارست تامر عبدالحميد، قبل أن يهزمه مرض السرطان وتحديدا لوكيما الدم، مودعا أحبابه وأصدقائه، تاركا خلفه مجموعة من الأعمال الفنية، أبرزها «القبطان عزوز»، «تامر وشوقية»، «ظل الرئيس»، «بكار»، «الباب في الباب»، التي أضحكت الجماهير وارتبط في وجدانهم.

بعد وفاة تامر عبد الحميد مؤلف القبطان عزوز.. ما هي أعراض سرطان الدم؟

ولوكيما الدم هو سرطان في الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي ويعرف ب«لوكيميا» أو «ابيضاض الدم أو سرطان الدم، إذ يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم، ويكون أكثر شيوعًا بين الأطفال في حين تصيب أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين غالبًا وفقا لموقع مايو كلينك.

تختلف أعراض ابيضاض الدم باختلاف نوعه، ويمكن استعراضها على النحو التالي:

الحمى أو القشعريرة

الإرهاق المستمر والضعف

العدوى المتكررة أو الخطيرة

فقدان الوزن دون محاولة

تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال

سهولة النزيف أو الكدمات

نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة في جلدك (الحبَرات)

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل

ألم في العظم أو إيلام عند اللمس

ومن جانبه أشار الدكتور فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأعراض تستوجب زيارة الطبيب، خاصةً في حالة زيادة مدة ظهورها، ووجب على المريض الكشف الدوري إذا أثبت الإصابة بالمرض.

وشدد استشاري جراحة الأورام والمناظير على أهمية الكشف الدوري، الذي يساعد على الاكتشاف المبكر للمرض، ويعتبره الخطوة الأولى للقضاء عليه، فبعد ظهور الأعراض على المصاب، خاصة عند الشعور بالألم والإرهاق الشديد، الذي يؤثر بشكل كلي على وظائف أعضاء الجسم، يشعر المريض بخلل في وظائف الجسم الحيوية، نتيجة الانقسام والنمو، ولكي لا يتفشى المرض في جميع أنحاء الجسم وجب الإسراع من خطوة الكشف المبكر.