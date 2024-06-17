«التضامن»: «تكافل وكرامة» يوفر وظائف ومشاريع اقتصادية للمستفيدين

كشف الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي، أنواع الدعم التي يقدمها برنامج تكافل وكرامة، موضحاً أن التكافل مشاركة المجتمع في مساندة الأفراد والأسر الذين يعيشون في ظروف الفقر لحمايتهم من تأثيره.

دعم نقدي للأسرة

وقال «حلمي» لـ«الوطن»، إن البرنامج يقدم العديد من الخدمات تتمثل في دعم نقدي للأسرة بشرط استمرار الأطفال في التعليم وألا تقل نسبة الحضور للمدرسة عن 80%، وحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الحمل، فضلاً عن حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية والرعاية الصحية الأولية.

وظائف ومشاريع اقتصادية

وأضاف، أنه ضمن الخدمات التي يقدمها البرنامج دعم الأسر بالمعلومات والأفكار الصحيحة للرد على المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي تضر الأسرة من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وأخيراً المساعدة في الحصول على وظيفة أو مشروع اقتصادي من خلال برنامج فرصة: «لأنك لا تستطيع أن تعتمد على الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة مصدرا للدخل».