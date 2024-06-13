تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. خطوات سهلة

يهتم الكثيرون من مستحقي الدعم بـ تكافل وكرامة والاستعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة إذ يعد أحد برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير الدعم المالي للمستحقين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ويمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدة طرق، وهي:

- موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.

- الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، بالاتصال على رقم 1444.

- التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في المنطقة التي يسكن بها المستحق للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1444 للاستعلام عن المعاش.

خطوات تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

- تصفح موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- اضغط على استعلام.

ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك ونتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.