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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

كتب:

محمد أبو عمرة
02:40 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. 

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