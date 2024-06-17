الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج كتب: محمد أبو عمرة 02:40 م | الإثنين 17 يونيو 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لقاء أخوي يجمع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في مشعر منى عاجل.. الرئيس السيسي يشكر الملك سلمان وولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك الرئيس السيسي الحج مناسك الحج بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.