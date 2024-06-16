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عاجل.. الرئيس السيسي يشكر الملك سلمان وولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال

كتب:

محمد عزالدين
03:18 ص | الأحد 16 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام».

وتابع الرئيس السيسي: «كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر».

واختتم: «كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

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