بوتين يزور بيونج يانج غدا.. كيف علقت كوريا الجنوبية؟

كشفت وكالة تاس الروسية للأنباء عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، غدا الثلاثاء، وقال سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إن «الزيارة جرى التحضير لها بشكل جيد لتحقق نتائج إيجابية»، لافتا إلى أن بوتين يعمل على توطيد علاقاته مع بيونج يانج منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

تقارب روسي كوري شمالي

واستقبل الرئيس الروسي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منشأة فوستوشني الفضائية، خلال سبتمبر الماضي، وتعهد بمساعدة كوريا الشمالية في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية، بعد نحو عام على اعتراف بيونج يانج بضم روسيا 4 أقاليم أوكرانية إلى أراضيها، في نهاية فبراير 2022.

دعم روسي لكوريا الشمالية في مجلس الأمن

كانت روسيا دعمت كوريا الشمالية في 28 مارس الماضي، عندما استخدمت حق النقض «الفيتو» لمنع مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على بيونج يانج.

تعليق كوريا الجنوبية

من جهته، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو تاي يول، إن بلاده ستعمل على اتخاذ إجراءات لازمة بناء على الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بعد زيارة بوتين المرتقبة لكوريا الشمالية، بحسب هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس).