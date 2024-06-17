«المجمعات الصناعية».. قلاع مصر التنموية

على مدار الـ10 سنوات الماضية، تبنَّت مصر مخططاً استراتيجياً يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل الصناعى، والنهوض بقطاع الصناعة، وتشجيع دور القطاع الخاص وصغار المستثمرين، وتقديم يد العون إليهم من خلال فكرة إنشاء المجمعات الصناعية.

وتوسعت الدولة فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، بتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز التشجيعية، بهدف تهيئة المناخ المناسب أمام جميع المستثمرين، وضمان حصولهم على وحدات صناعية متطورة بها المقومات كافة.

وعلى مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مُجمعاً صناعياً موزعة على أقاليم القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استهدفت القيادة السياسية، من إنشاء تلك المجمعات، تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف الصناعات، وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية.

المجمعات الصناعية مشروع يهدف لتقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية، والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات، وتوفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة وتعميق المنتج المحلى.

ويأتى المشروع فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية، من خلال إنشاء مجمعات بالمحافظات جاهزة للتشغيل، بمساحات مختلفة، تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضاً تسهيل سرعة البدء فى النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.