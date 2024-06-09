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نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بـ«ابدأ»: نحن على مسافة واحدة من جميع المصنعين

كتب:

منى صلاح
10:59 م | الأحد 09 يونيو 2024
أسماء مغربي

أسماء مغربي

قالت الدكتورة أسماء مغربي، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إنَّ المبادرة الرئاسية تستهدف حلول مبتكرة للصناعة: «الحلول من داخل الصندوق، ونعمل على الأرض على مسافة واحدة من جميع المصنعين الوطنيين والأجانب والجهات الحكومية».

تحديات الصناعة والمصنعين 

أكدت «مغربي»، في حوارها ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «dmc»، التوجه توجهوا إلى المجمعات الصناعية؛ لدراسة التحديات التي تواجه المصنعين بصفة عامة، أو التي تواجههم بشكل فردي، إلى جانب استقبال أي مشكلات ترسل على الموقع الرسمي للمبادرة «ابدأ».

التراخيص وتقنين الأوضاع

وأوضحت أنَّ 70% من المشكلات العامة التي تواجه المصنعين، تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع، ويجري حلها من خلال فريق عمل مبادرة «ابدأ»، ولكن هناك تحديات تواجههم، فيما يتعلق بتوفير أراضي مرخصة بكميات أكبر من المعروض حاليًا، وكذلك توفير تمويلات للمصنعين، مشيرة إلى العمل على معالجة جميع المشكلات.

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