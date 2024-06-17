6 شواطئ في الإسكندرية بـ5 جنيهات للفرد.. «مطاعم وكافيهات وألعاب»

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أسماء الشواطئ التي يبلغ سعر تذكرة الدخول إليها 5 جنيهات، وتتميز بوجود المرافق والخدمات المختلفة التي تساعد المواطنين على الاستمتاع بأوقاتهم، بينها شاطئ السرايا والمكس وغيرها.

شاطئ السرايا

يتميز شاطئ السرايا، بوجود العديد من الخدمات والمرافق، مثل الكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى أماكن جلوس مظللة، كما يتميز بوجود مساحات خضراء واسعة، ما يجعله مثاليًا للعائلات والأشخاص الذين يبحثون عن الاسترخاء، ويقع في حي المنتزه ثانٍ، بالقرب من نادي الاتحاد السكندري، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إليه 5 جنيهات فقط.

شاطئ جليم

يتميز بوجود العديد من الخدمات والمرافق المختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المختلفة، مثل التزلج على الماء وركوب الأمواج والطيران المظلي، وسعر تذكرته 5 جنيهات.

شاطئ المكس

يقع الشاطئ في منطقة المكس، ويضم مطاعم وكافيهات وأماكن جلوس مختلفة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إليه 5 جنيهات.

شاطئ شهر العسل

يقع في حي العجمي، ويتميز بوجود العديد من الأماكن المخصصة للأزواج، مثل شاليهات الشاطئ والمطاعم ذات الإطلالات البحرية الخلابة، بالإضافة إلى أماكن الجلوس والمظلات، وسعر تذكرة الدخول إليه 5 جنيهات.

شاطئ الهانوفيل

يقع في حي العجمي يتميز بوجود العديد من المرافق الترفيهية، بالإضافة إلى وجود العديد من الخدمات والمرافق، مثل الكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى أماكن جلوس مظللة، ولا تتعدى تذكرة الدخول 5 جنيهات.

شاطئ سيد درويش «الأنفوشي المجاني»

يقع شاطئ سيد درويش في حي الجمرك غرب الإسكندرية، ويمكنك قضاء وقتك فيه بالمجان.