إقبال كبير على شاطئ بورسعيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الشواطئ شهدت توافد الآلاف من أبناء المحافظة وزائريها للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسرور.

انتشار فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد

وانتشرت فرق الإنقاذ بطول شاطئ بورسعيد، مع التأهب المستمر للتعامل مع أي طارئ، كما تم رفع كفاءة الشاطئ استعدادا لاستقبال الأهالي خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد «الغضبان»، تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لسرعة حلها، والتشديد على تكثيف أعمال النظافة أولا بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأعلن محافظ بورسعيد، في وقت لاحق، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.