تنظيف شاطئ سيد درويش بالأنفوشي تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة (صور)

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم في فاعلية تنظيف شاطئ سيد درويش بمنطقة الأنفوشي، التي شارك فيها طلاب المدارس الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، والطلاب من شباب المعهد الفرنسي.

التصدى لتلوث البلاستيك

وخلال الفاعلية؛ قدم المحافظ الشكر للقنصلية فرنسية والمعهد الفرنسي على هذه المبادرة فريدة التي تهدف إلى التصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس الإسكندرية في تنظيف الشاطئ، مؤكدًا أن مثل هذه الفاعليات تزرع روح الانتماء والمسئولية المجتمعية في نفوس أبنائنا.

قنصل فرنسا: الدولة المصرية تهتم بالبيئة

ومن جانبها، أوضحت قنصل فرنسا بالإسكندرية أن تنظيم هذه الفاعلية يدل على اهتمام الدولة المصرية بالبيئة ووضعها ضمن أولوياتها، مؤكدة أن هناك تنسيق كبير بين القنصلية الفرنسية و وزارة البيئة المصرية ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، لافتة أن تنظيم هذه الفاعلية يؤكد على إدراك الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة .

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من الجدير بالذكر أن؛ هذه الفاعلية تأتي تنفيذًا لمشروع «الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر» لتنظيف الشاطئ وإعادة التدوير، الذي أطلقته القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي، ويشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر وبدعم كلا من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.