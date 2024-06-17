«الجيزة» تستعد لإطلاق أكاديمية للحرف اليدوية والتراثية بالبدرشين

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات السياحية بدهشور لإطلاق أكاديمية للحرف اليدوية والتراثية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوجيه الدعم والاهتمام الكامل لرائدات الأعمال والحرف اليدوية والتراثية بنطاق المحافظة.

المشروع يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن المشروع يهدف إلى تحقيق خطة المحافظة نحو العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للسيدات والفتيات من خلال إحياء حرفة صناعة السجاد اليدوي والكليم والسجاد الجلد والمكرمية والكورشيه، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للسيدات بمجتمع دهشور لإحياء الحرف اليدوية والتراثية المرتبطة بالخامات البيئية، مثل منتجات عرجون النخيل.

تدريب قرابة 500 سيدة

وأضافت أنه سيتم العمل على تدريب قرابة 500 سيدة على 5 حرف يدوية، هي السجاد والكليم والسجاد الجلد والمكرمية والكورشية، لافتة إلى أن الصناعات اليدوية موروث ثقافي وتراثي لقرية دهشور، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منطقة دهشور لمتميزها من حيث موقعها الجغرافي، ولما لها من أهمية للسياحة الريفية والبيئية، خاصة عقب إعلان منظمة السياحة العالمية اختيار وفوز دهشور ضمن أفضل القرى في السياحة الريفية على مستوى العالم.

كما أشادت «هند» بالتعاون الدائم بين المحافظة والجمعية السياحية بدهشور في تعزيز فرص دعم النساء وإتاحة فرص عمل لهن وتعزيز مشاركتهن في مشروعات التمكين الاقتصادى المدرة للدخل من خلال مجموعة من التدريبات الحرفية التي لها عظيم الأثر في إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية بمنتجاتها المتنوعة مع محافظة الجيزة في المعارض المتنوعة التي تنفذها المحافظة وخاصة معارض منصة أيادي مصر.