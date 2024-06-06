«اشتري فن مصري».. معرض لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز فرص العمل للشباب

انطلقت فعاليات معرض «اشتري فن مصري» للمنتجات الحرفية والتراثية، في دورته الثانية عشر، بهدف دعم أصحاب المشروعات التراثية المصرية ومساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم داخل البلاد وخارجها.

معرض «اشتري فن مصري» يقام من 6 إلى 8 يونيو الجاري

يُقام المعرض، الذي يُعدّ ثمرة تعاون بين جهاز تنمية المشروعات واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووزارة الخارجية ونادي الجزيرة، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2024 في المركز الثقافي - فيلا ميجور بنادي الجزيرة.

عارضون من مختلف المحافظات المصرية

يُشارك في المعرض عارضون من مختلف المحافظات المصرية، مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتي تُعرف بمنتجاتها التراثية الفريدة.

يُقدم المعرض فرصة للتعرف على المنتجات الحرفية والتراثية المصرية الأصيلة، التي تُصنع بأيدي شباب مصري من الجنسين، وتُساهم في فتح قنوات اتصال تسويقية جديدة بين أصحاب المشروعات التراثية والدبلوماسيين.

يهدف جهاز تنمية المشروعات من خلال المعرض إلى زيادة فرص تصدير المنتجات التراثية المصرية وتعزيز رواجها في الداخل والخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، والحفاظ على التراث الثقافي المصري العريق.