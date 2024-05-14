«القومي للمرأة»: عرض منتجات الحرف اليدوية لسيدات الأقصر بالمتحف المصري الكبير

تمكنت سيدات قريتي القرنة وأرمنت بالأقصر من اكتساب مهارات حرفية متقدمة، مما أهّلهن لعرض منتجاتهن في المتحف المصري الكبير، حيث تضمنت الدورات التدريبية التي قدمها المجلس القومي للمرأة لهن تعليم صناعة الحلي وإعادة تدوير الورق، فأبدعن في إنتاج مذكرات صديقة للبيئة بتصاميم متنوعة.

رحلة التمكين الذاتي للمرأة

وذكر المجلس القومي للمرأة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من رحلة التمكين الذاتي التي شملت تدريبات على المهارات الحياتية، مما ساعد السيدات على اكتشاف قدراتهن الشخصية وبناء الثقة بالنفس، وقد تمكنّ من خلال هذه العملية من تحقيق طموحاتهن واتخاذ خطوات مدروسة نحو مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، شاركت مجموعة من السيدات الخريجات من التدريبات الحرفية والزراعية في ورش عمل متخصصة لتأسيس مشاريع صغيرة. تناولت هذه الورش موضوعات مثل المتطلبات الأساسية للمنح العينية، إجراءات التأسيس والتراخيص، مبادئ الملكية الفكرية، وكيفية إعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى ابتكار العلامات التجارية.

معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

تأتي هذه الجهود ضمن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل محافظات البحيرة، الغربية، الأقصر، والمنيا. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للسيدات في هذه المناطق، مما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص عمل محلية واعدة.