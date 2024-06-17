عاجل.. عقوبة مغلظة من الزمالك على محمد عواد

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

يأتي ذلك بسبب ما قام به محمد عواد خلال مباراة المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد سقط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعته أمام المصري، على ملعب استاد برج العرب في الجولة 26 من عمر الدوري.

وبتلك الهزيمة تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 31 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري من 19 مباراة.