عاجل.. عبد الواحد السيد يكشف موعد حسم صفقات الزمالك.. وعودة 3 معارين للمشاركة

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن إبرام صفقات جديدة، قبل مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية، المقرر لها يوليو المقبل.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «سنبرم الصفقات الجديدة كافة قبل انطلاق البطولة العربية».

عبد الواحد السيد يكشف عن العائدين من الإعارة لنادي الزمالك

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأبيض: «محمود علاء، ويوسف أوباما، وحمدي علاء، هم الذين عادوا من الإعارة وسيتواجدوا مع الفريق في البطولة العربية».

وأشار إلى «ملف تجديد يوسف أسامة نبيه من عدمه في يد مجلس إدارة نادي الزمالك».

ويتفاوض الزمالك مع اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب في الوقت الحالي، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مجموعة الزمالك في البطولة العربية

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، بجانب النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويفتتح الزمالك مبارياته في دور المجموعات بالطولة العربية، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 27 يوليو المقبل.

وفي الجولة الثانية يلعب الزمالك، أمام الشباب السعودي يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.