برج الأسد من الأبراج القوية التي لديها قدر كبير من الشجاعة والحكمة، وإعطاء الأمور قدرها الحقيقي، بالإضافة إلى عدد من الصفات الأخرى التي يتميز بها مواليد هذا البرج.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد المهني

استغل قدرتك وشجاعتك في خوض المغامرات المجدية، التي قد تعود عليك في المستقبل القريب بالنفع على المستوى المهني، ولكن احذر التسرع والعجلة، وكن حكيما.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يجب ألا تلتفت لنداءات قلبك الهوائية، بل حكم عقلك ولا تجري وراء شهواتك، وإياك أن تندفع تجاه شخص لا يرغب فيك ولا يقدرك، ولا يكن لك مشاعر الحب التي تكنها نحوه.