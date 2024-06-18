رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:06 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

برج الأسد من الأبراج القوية التي لديها قدر كبير من الشجاعة والحكمة، وإعطاء الأمور قدرها الحقيقي، بالإضافة إلى عدد من الصفات الأخرى التي يتميز بها مواليد هذا البرج.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد المهني

استغل قدرتك وشجاعتك في خوض المغامرات المجدية، التي قد تعود عليك في المستقبل القريب بالنفع على المستوى المهني، ولكن احذر التسرع والعجلة، وكن حكيما.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يجب ألا تلتفت لنداءات قلبك الهوائية، بل حكم عقلك ولا تجري وراء شهواتك، وإياك أن تندفع تجاه شخص لا يرغب فيك ولا يقدرك، ولا يكن لك مشاعر الحب التي تكنها نحوه.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العذراء 16-6-2024 مهنيا وعاطفيا: لديك وظيفة جديدة
بقلم عبدالعزيز سلامة