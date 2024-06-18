اشتباكات أمام مقر نتنياهو.. وصدمات نفسية لـ35% من الجنود الإسرائيليين المصابين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 8 آلاف و663 جنديًا عانوا من إصابات نفسية وجسدية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى نقلهم إلى مراكز إعادة التأهيل، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

إصابات جنود إسرائيليين

وبحسب الصحيفة، فإن «الكنيست» الإسرائيلي كشف عن البيانات التي قدمتها وزارة الأمن للجنة التدقيق تشير إلى أن أطراف الجنود المصابين هي الأكثر تضررًا وتستحوذ على 42% من الإصابات، تليها الأمراض النفسية بنسبة 21%، مع ارتفاع نسبة الإصابات الداخلية بنسبة 9%، وإصابات العمود الفقري بنسبة 7%، فيما سجلت إصابات الأذنين 8% والعينين 2%.

وذكر «الكنيست» أن 35% من الجنود المصابين، الذين يتلقون العلاج في جناح إعادة التأهيل يعانون من صدمات نفسية.

وأضاف «الكنيست» أن رئيس لجنة التحقيق شدد على ضرورة أن تعرف إسرائيل كيف تعتني بجنودها، بعد عودتهم من المعركة، ولا تتخل عنهم بمجرد وضعهم للأسلحة.

ووصف الوضع بـ«القنبلة الموقوتة»، مؤكدًا أن المراكز الصحية النفسية، ووزارة الأمن وقسم التأهيل، يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجنود.

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن القناة الـ«12» الإسرائيلية، أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 662 قتيلًا، منهم 312 قتيلًا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

اشتباكات أمام مقر نتنياهو

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اشتباكات ووقعت بين آلاف المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية.