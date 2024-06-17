حل كابينيت الحرب في إسرائيل.. نتنياهو يشكل مجلسا جديدا للمشاورات الحساسة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «حل كابينيت الحرب.. نتنياهو يشكل مجلسا جديدا للمشاورات الحساسة».

لأول مرة منذ إنشاءه في 1967، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلغي مجلس الحرب، بعد أن طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إلى المجلس، الأمر الذي ظل نتنياهو يرفضه طيلة الأشهر الماضية.

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء نتنياهو، سيشكل مجلسا جديدا مقلصا للمشاورات الحساسة، بدلا من مجلس الحرب الملغي، دون انضمام وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتلسئيل سموتريتش إليه، وهو ما سيخلق صراعا جديدا بين نتنياهو والوزيرين المتطرفين، اللذين يرفضان أي مقترحات لوقف العدوان على غزة.

خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء مجلس الحرب، قال عنها مراقبون إنها متوقعة، لا سيما بعد انسحاب عضوي حكومة الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت من المجلس منذ أيام، واللذين اتهما نتنياهو بتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية، على حساب تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.