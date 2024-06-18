إصابة جنود كوريين شماليين في انفجار لغم على الحدود الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء «يونهاب»، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في سيول، أنّ العديد من الجنود الكوريين الشماليين الذين يعملون بالقرب من الحدود شديدة التحصين مع الجنوب، أصيبوا في انفجار لغم أرضي.

وبحسب وكالة «يونهاب»، فإن الجيش الكوري الشمالي تعرض لإصابات في صفوف جنوده، بسبب انفجار لغم أثناء العمل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

بوتين يزور كوريا الشمالية

وفي وقت سابق، أشارت قناة «روسيا اليوم» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة غير مسبوقة إلى كوريا الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المحتمل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين في ختام هذه الزيارة.