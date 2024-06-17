شبح روسيا يخيم على مفاوضات سويسرا للسلام في أوكرانيا

في مؤتمر سويسرا، والتي دعت إليه كييف لحشد الدعم الدولي والبحث عن مفاوضات سلام بينها وبين موسكو، تمكنت أوكرانيا من إقناع أغلبية المشاركين في القمة التي انعقدت في نهاية هذا الأسبوع بصيغة السلام المكونة من 10 نقاط باعتبارها الإطار الرئيسي لعقد مزيد من المفاوضات، بحسب ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ورغم أن بعض الدول الرئيسية في المفاوضات لم تدعم الصيغة النهائية للقمة، إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد على نجاح المؤتمر، قائلاً إن «استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها وسيادتها تم الاعتراف به من قبل جميع المشاركين في القمة، أي أغلبية العالم».

الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي بسلام عادل ودائم

وتوصل جميع المشاركين في القمة، إلى إجماع أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي بسلام عادل ودائم.

روسيا «الحاضر الغائب»

وخيّم شبح روسيا التي امتنعت عن الحضور على القمة، وذلك بعد اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن أوكرانيا ودولًا أخرى رفضت ذلك، فقد عززت حقيقة مفادها أن موسكو سوف يتعين عليها التعامل مع المفاوضات بسويسرا وصيغة البيان الختامي في نهاية المطاف.

مقترح بوتين

وكان مقترح فلاديمير بوتين عبارة عن انسحاب أوكرانيا من المناطق والأقاليم الشرقية، والتراجع عن الانضمام إلى حلف الناتو، وأكد «بوتين»، أن فور إعلان أوكرانيا ذلك، سيتم وقف إطلاق النار فورًا.

وبالنسبة لكييف، مثّل مؤتمر السلام خطوة نحو بناء تحالف من الدول الوسطاء للمساعدة في بناء حشد لمواجهة موسكو.

3 نقاط مهمة

كان التركيز على قمة سويسرا يستقر حول ثلاث نقاط فقط ضمن مقترح زيلينسكي للسلام المكون من 10 نقاط، حيث حظى بتوافق واسع بين الدول المشاركة، وكانت تلك النقاط هي السلامة النووية، والأمن الغذائي، وعودة أسرى الحرب.