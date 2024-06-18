جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة وجنوب لبنان في ثالث أيام عيد الأضحى

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثالث أيام عيد الأضحى قصف مناطق مختلفة في غزة والحدود مع لبنان مع مرور أكثر من 255 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قصف على جبهتي غزة ولبنان

وذكر «تليفزيون فلسطين» أنَّه جرى إطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما سقط شهيدان في قصف استهدف بلدة القرارة شرقي خان يونس، وفي الوقت نفسه قصف الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة شبعا اللبنانية ما أدى لاشتعال النيران.

استمرار الحرب

وتستمر حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لأكثر من 255 يومًا على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.