موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحل الليلة ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، حيث يسعى الأهلي للفوز والعودة للمنافسة على بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وعن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، فتنطلق في تمام السابعة مساء على ستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يطلق صافرة البداية حكم الساحة طارق مجدي، فيما يكون أحمد توفيق مساعد أول ومصطفى حسن مساعد ثانٍ، ووائل فرحان حكم رابع، ومحمد عادل حكم var، وشريف عبدالله حكم var مساعد.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، قبل لقاء الليلة برصيد 36 نقطة، حصدها من 16 مبارة خاضها، حقق منها 11 فوز، و3 تعادلات، وتعرض لهزيمتين.

ترتيب الاتحاد السكندري في جدول الدوري

وعن ترتيب فريق الاتحاد السكندري في جدول الدوري قبل لقاء الليلة، فيحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، حقق منها 9 انتصارات، و7 هزائم، و9 تعادلات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، فتنقل مباراة الليلة عبر قنوات «أون تايم سبورت».