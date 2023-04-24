موعد مبارة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

5 أيام تفصل فريق الأهلي عن موعد مباراة الإياب أمام فريق الرجاء المغربي، على استاد «محمد الخامس» بالعاصمة المغربية الرباط، في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مبارة الأهلي والرجاء المغربي

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023، بتوقيت القاهرة، على استاد «محمد الخامس» بالعاصمة المغربية الرباط.

ويلتقي المتأهل من مجموع مباراتي الأهلي والرجاء، مع الفريق المتأهل من مبارة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في مباراتي الدور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

وتنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي، عبر شبكة قنوات beIN Sports، المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، وتذاع عبر قناة «بي إن سبورتس 4» من خلال الترددالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة المغربية الرياضية «TNT»

وأعلنت القناة المغربية الرياضية «TNT»، بث مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وذلك عبر خاصية البث الأرضي، من خلال تردد 11513، عمودي، معدل الترميز: 27500.