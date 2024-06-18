17 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة فجر اليوم

أعلن مستشفى غزة الأوروبي، سقوط 9 شهداء مجمل ما وصل إلى المستشفى منذ أمس حتى هذه اللحظة، فيما وصل إجمالي شهداء قطاع غزة بشكل عام إلى 17 شهيدا إثر غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء، بحسب «تليفزيون فلسطين».

تعليق الفصائل الفلسطينية

في الوقت نفسه، أصدَر المكتب الإعلامي للفصائل الفلسطينية بيانا، يندد فيه باستهداف عناصر تأمين البضائع والمساعدات، واصفًا إياها بأنّها «جريمة حرب جديدة تعكس وحشية وسادية وفاشية جيش العدو وقادته المجرمين».

وتابع: «قصف عناصر تأمين المساعدات وقوافل البضائع تعبر عن منهجية واضحة بتشديد الحصار وحرب التجويع التي تشنها حكومة إسرائيل على شعبنا، ولن تفلح هذه السياسات في تركيع وإخضاع شعبنا ولن تزيدنا إلا إصراراً على هزيمة العدو النازي ومعاقبته على جرائمه».

استمرار الحرب

في سياق مواز، تستمر حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لأكثر من 255 يومًا على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.